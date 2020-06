🎥 Alaphilippe leert Ronde van Vlaanderen kennen in gietende regen, verkenning Deceuninck-Quick.Step onderbroken

Julian Alaphilippe wil later dit jaar zijn debuut maken in de Ronde van Vlaanderen. Dus moest de Fransman er zeker bij zijn tijdens de verkenning van het parcours door zijn ploeg. De rit begon met prachtig weer, maar op het einde was het al een heel ander zicht.

De verkenning maakt deel uit van een kort trainingskamp van Deceuninck-Quick.Step. Dinsdag werden bijvoorbeeld al stukken van Gent-Wevelgem aangedaan, woensdag was dan het parcours van de Ronde van Vlaanderen aan de beurt.

Zo reden de renners enkele bekende beklimmingen als de Oude Kwaremont op. Ook Remco Evenepoel besloot nog eens ferm door te trekken, op de Eikenberg, waar gekozen werd voor het stuk asfalt in plaats van op de kasseien te rijden.

Music to our ears 🤗#TheWolfpack riding up the Oude Kwaremont! pic.twitter.com/RycuJ24qEU — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) June 17, 2020

.@EvenepoelRemco on the Eikenberg just minutes before the rain cut short today’s training. pic.twitter.com/yV45kD0DuV — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) June 17, 2020

Kort daarna stonden de hemelsluizen echter open, met zware regenval tot gevolg. In die mate dat het zicht vanuit de volgwagen ook een heel stuk minder werd. Er werd dan maar besloten om de verkenning vroegtijden stop te zetten. Alaphilippe weet alvast dat het straks alle kanten uit kan in de Ronde van Vlaanderen, ook wat het weer betreft.