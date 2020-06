Dumoulin moet kiezen: Vuelta of Gold Race

Voor Tom Dumoulin ligt het nog niet vast waar hij na de Tour aan de start zal gaan. Kiest hij voor de Vuelta of de Ardennenklassiekers?

Sportief directeur Merijn Zeeman zegt in een podcast op de teamwebsite van Jumbo-visma dat het nog niet vastligt of Roglic en Dumoulin de Vuelta zullen rijden na de Tour. Beide renners hebben een speciale band met de Tour. In de Vuelta van 2015 ontdekte Dumoulin pas echt zijn rondepotentieel door 6e te eindigen. Voor Roglic is het iets evidenter: de Sloveen won in 2019 de Vuelta nog.

"Voor Tom zou het een overweging zijn om wat extra wedstrijdkilometers te maken na zijn lange blessure. Maar met de Ardennenklassiekers heeft hij een heel goede band", klinkt het.

Normaal gezien zou Primoz Roglic dit jaar voor het eerst de Waalse klassiekers rijden. "Maar met de hertekende kalender komt het allemaal wat mminder goed uit. In eerste instantie gaat onze aandacht uit naar de Tour. We stellen nog even uit of hij de Vuelta zal rijden", laat Zeeman de vraag onbeantwoord.