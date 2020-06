Jarige Sven Nys vraagt jarige Eddy Merckx naar zijn twee kopmannen: "Evenepoel heeft nog tijd nodig"

Jarigen onder mekaar: Eddy Merckx viert zijn 75ste verjaardag vandaag, Sven Nys zijn 44ste. Nys wilde van de wielerheld met wie hij zijn verjaardag deelt wel één en ander weten en trok met een vragenlijstje naar huize Merckx.

VRT NWS was erbij toen Nys Merckx zijn vragen voorschotelde. Al wilde Merckx eerst wel iets corrigeren. "Ik word drie keer 25, dat is beter dan 75." Het kan alleen maar helpen in het hoofd om het zo te bekijken. Maar er moest natuurlijk ook over de koers gepraat worden.

VAN DER POEL EN BERNAL

Eén van de vragen van Nys: "Als je twee renners als kopmannen mag kiezen uit het huidige peloton, wie zouden dat dan zijn?" Het antwoord van Merckx: "Ik zou Mathieu van der Poel en Egan Bernal nemen." Geen Evenepoel dus, merkte Nys op.

Merckx bleef achter zijn keuze staan. "Evenepoel heeft tijd nodig. Ik denk dat Mathieu van der Poel vandaag al meer bewezen heeft en Bernal ook."