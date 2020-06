Profs tekenen present voor oefenkoersen Cycling Vlaanderen

De Vlaamse 'oefenkoersen' in juli zijn open voor iedereen: profs, eliterenners zonder contract, beloften, amateurs... En dat hebben sommige profs ter harte genomen

Zo zal Victor Campenaerts meteen meedoen aan de eerste oefenkoers op vrijdag 3 juli: een tijdrit op het circuit van Zolder. "Ik wil graag eens meedoen om de conditie te testen en een wedstrijdhardheid te voelen. Hopelijk komen er nog profs bij. Voor de amateurs is het ook wel fijn om zich eens te meten met de profs", klinkt het bij de werelduurrecordhouder. De eerste officiële koers van Campenaerts wordt de ronde van Tsjechië (6/8-9/8)

Maar of die amateurs dat écht leuk vinden is nog maar de vraag. Je meten met Victor Campenaerts is leuk, maar de kans dat je helemaal naar huis gereden wordt is dan ook heel groot.

Op 4 juli zal Belgisch kampioen Tim Merlier aan de startstaat van de oefenwedstrijd in Wortegem. De tricoloretrui zal dus eindelijk nog een keertje te zien zijn in koersverband.