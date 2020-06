Sagan praat over afwezigheid kasseiklassiekers: "Ik heb mijn woord gegeven"

Peter Sagan zal dit jaar voor het eerst sinds 2011 niet aan de start staan van de grootste kasseiklassiekers. De dubbel Giro-Tour zorgt ervoor dat dat onmogelijk wordt. "Al rijd ik ze wel graag", zegt Sagan zelf.

Peter Sagan zit met de ploeg in Oostenrijk op trainingskamp. 'We zijn de eerste WorldTour-ploeg die opnieuw samenkwam", zegt Sagan in een zoominterview waar hij zijn keuze verantwoordt. "Er moesten nu eenmaal keuzes gemaakt worden..."

"Ik had al toegezegd voor de Giro", klinkt het. "Dat maakt het eigenlijk makkelijker aangezien de Giro samenvalt met de kasseiklassiekers. Ik rijd de Strade Bianche, Milaan-Turijn en Milaan-Sanremo. Dan via de Dauphiné naar de Tour."

Beste sprinter in twee grote rondes

Sagan is met zijn zeven groene truien recordhouder in het groene klassement. Gaat hij voor nummer acht en de eerste puntentrui in de Giro? "Dat is de bedoeling, maar ik moet zien dat mijn conditie in de Tour nog naar een piek toegroeit. Ik moet het rekken van de start van de Tour tot het einde van de Giro, bijna 2 maanden later", klinkt het.

"Triestiger koersen zonder publiek"

Wat betreft het koersen zonder publiek, vindt Sagan het maar triestig. "Maar er is niet alleen minder risico op besmetting, er is ook minder kans op een aanrijding met een toeschouwer. De koers zal niet veranderen, het blijft de Tour en ik zal blij zijn dat ik er straks opnieuw kan koersen", besluit de Slovaak.