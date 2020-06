Update: Terpstra is uit intensive care en staat nu voor revalidatie

Niki Terpstra heeft de intensive care mogen verlaten in het ziekenhuis. Hij zal waarschijnlijk nog enkele dagen in het ziekenhuis verder herstellen voor hij thuis kan revalideren.

Zijn vrouw Ramona meldde het nieuws dat haar man de intensive care heeft verlaten. Hij heeft nog wel veel pijn maar de eerste stap richting herstel is gezet.

Volgens de medische staf bij Total Direct Energie zall een volledige revalidatie zo'n 3 maanden duren. Het zou dus nog kunnen dat Terpstra aan de start kan staan van de kasseiklassiekers in oktober. "Niki had gisteren een ongeval tijdens de training. Door zijn val verloor hij even het bewustzijn, brak hij zijn sleutelbeen en enkele ribben, kreeg hij een klaplong en een hersenschudding. Normaal gezien wordt een herstel van 10 tot 12 weken gerekend voor zulke blessures.