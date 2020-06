Wedstrijdprogramma van Aert tot aan Tourstart bekendgemaakt: veel ereplaatsen voorbije jaren

Jumbo-VIsma maakt op woensdag met mondjesmaat het wedstrijdprogramma van hun renners bekend. Eerder op de dag kwamen ze al met de mededeling dat Laurens De Plus niet naar de Tour zal gaan maar wel naar de Giro. En ook het programma van van Aert krijgt vorm.

Het zal voor iedereen een druk najaar worden, ook voor de veldrijders die in de winter nog moeten presteren. Wout van Aert zal zoals verwacht meedoen met de kasseiklassiekers in oktober, maar nu is ook zijn programma bekendgemaakt tot en met de Tour de France.

1/8 Strade Bianche

8/8 Milaan-Sanremo

12/8-16/8 Dauphiné

29/8-20/9 Tour de France

In juli zal van Aert met de ploeg nog drie weken op hoogtestage gaan in Frankrijk. Daarna zal hij zoals de voorbije jaren aan de start staan van de Strade Bianche. De voorbije twee jaar werd hij telkens 3e in de straten van Siena.

Daarna volgt met Milaan-Sanremo het eerste monument. Vorig jaar zat van Aert in de juiste groep, maar werd hij 6e. Van Sanremo gaat het naar de Dauphiné, waar hij vorig jaar twee etappes won. Na de Dauphiné volgt opnieuw een hoogtestage in Frankrijk tot aan de Tourstart.