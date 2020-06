🎥 Campenaerts kan nog even op beide oren slapen: aanval op zijn werelduurrecord uitgesteld

Het werelduurrecord is sinds april vorig jaar in de handen van Victor Campenaerts en dat zal nog wel even zo blijven. Kai Reus dacht het in april van 2021 wel aan te vallen, wanneer het record wellicht twee jaar op de naam van Campenaerts staat. Dat is echter te vroeg, blijkt nu.

Door de omstandigheden rond het coronavirus heeft Reus immers de onvoldoende kunnen trainen om zich op en top voor te bereiden op een werelduurrecordpoging in april. Daarom is beslist om zijn aanval op het werelduurrecord uit te stellen. Hoe het nemen van die beslissing ongeveer in zijn werk ging, kan u hieronder zien in het filmpje dat de Nederlander online plaatste. Campenaerts had zelf zijn eigen record graag nog wat aangescherpt op een piste in Londen, maar de UCI liet die plannen niet doorgaan vanwege de pandemie. Werelduurrecordpoging in april 2021 blijkt niet haalbaar…



Door de omstandigheden rondom het coronavirus is vanmiddag besloten mijn werelduurrecordpoging uit te stellen. Bekijk de video voor de info of lees het artikel op de website! https://t.co/BYzQmgxF25#project56000 pic.twitter.com/JhddyR5U95 — Kai Reus (@kaireus) June 18, 2020