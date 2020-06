Geen vuiltje aan de lucht voor CCC? "Praten met 6 partijen"

CCC-eigenaar Jim Ochowicz ziet het zeker goedkomen voor het voortbestaan van de ploeg. Hij zegt zelfs in gesprek te zijn met 6 verschillende sponsors.

Volgens Ochowicz biedt de coronacrisis zelfs kansen voor de wielersport. Het lijkt erop dat Greg Van Avermaet en co moeten zich dus geen zorgen moeten maken.

Als eerste mogelijke sponsor kwamen er geruchten op gang rond een fusie met Rally Health zoals het vorig jaar gegaan is met CCC, maar Ochowicz wil daar bij Wielerflits niet te diep op ingaan. "Geruchten helpen soms niet want sommige mensen denken dan dat er al een akkoord is terwijl er nog geen sponsor gevonden is. Daarom wil ik niet te veel ingaan op geruchten", klinkt het.

"Ik ben nu met 6 mogelijke sponsors in gesprek. Wekelijks krijg ik telefoontjes vanuit verschillende landen en van verschillende bedrijven. Sommige gesprekken zijn al beëindigd en sommige zijn net nieuw erbij gekomen. Het is een proces dat blijft lopen", legt de Amerikaan uit.

"Het coronavirus is goed voor onze sport"

Waar veel bedrijven kreunen (of nog zullen kreunen) vanwege de coronacrisis, gelooft Ochowicz net dat de crisis ook goed kan uitdraaien voor de wielerwereld. "Ik was eerder deze week in een fietswinkel en daar konden ze amper volgen. Deze pandemie heeft ervoor gezorgd dat mensen massaal zijn beginnen fietsen", verklaart hij.

"Dat is een sterk wapen voor potentiële sponsors. Mensen fietsen massaal nu, het is gezond, het verbindt mensen... Daarom denk ik dat dit virus net wél positief kan uitdraaien voor ons", besluit de Amerikaanse eigenaar van de ploeg.