Mathieu van der Poel geeft toe wie zijn lastigste tegenstander is en het is niet Wout van Aert

Mathieu van der Poel is van het beste wat er ooit op twee wielen rondgereden heeft. Op de weg, in het veld en op de mountainbike: de Nederlander wint overal.

En in een interview met fietsenfabrikant Shimano werd aan van der Poel wie zijn lastigste tegenstander is. Het antwoord is niet Wout van Aert, met wie hij veel duels uitvocht en aan wie hij toch enkele wereldtitels in het veld moest laten. "Maar Wout is misschien wel de belangrijkste net omdat ik het zo vaak tegen hem moest opnemen", zegt van der Poel.

"Maar Nino Schurter was voor mij de lastigste tegenstander om te verslaan. Daar moest ik echt lang over doen, in het mountainbiken steekt hij er echt wel bovenuit. De duels met Wout zijn ook spannend en zwaar, maar als je Nino verslaat win je zeker de Wereldbeker. Dat zegt genoeg over hem en zijn niveau", gaat van der Poel voort.