Nu nog een kleine ploeg, maar hyperambitieus: "Praten met Van Avermaet, Stuyven en Froome"

Israël Start-Up Nation is voorlopig nog een van de kleinste ploegen van de WorldTour, maar de ploeg is hyperambitieus naar volgend seizoen toe.

Voorlopig is de Duitser Nils Politt een van de speerpunten bij het Israelische team. De Duitser was vooral in Parijs-Roubaix een revelatie waar hij tweede werd achter Gilbert. Maar het is nog zeer onzeker of de Duitser blijft. Daarom willen ze bij de ploeg een nieuwe kopman voor het voorjaar en daarvoor kijken ze naar Vlaamse renners. Jasper Stuyven en Greg Van Avermaet zouden namelijk hoog op het verlanglijstje staan.

De adelbrieven van Van Avermaet spreken voor zich. Olympisch kampioen, Parijs-Roubaix, E3... maar welk loon wil je nog geven aan een 36-jarige? Jasper Stuyven daarentegen leek na jaren van ereplaatsen eindelijk klaar te zijn om de stap naar de top te zetten na winst in de Omloop, maar het coronavirus belette Stuyven om zijn openingsweekend te verzilveren.

Maar het stopt niet bij een nieuwe kopman voor de klassiekers. De ploeg wil namelijk ook een kopman voor de grote rondes. De beste klimmer van de ploeg is nu de Ier Dan Martin. Na dit seizoen is viervoudig Tourwinnaar echter Chris Froome einde contract bij Team Ineos.

De Brit is ontevreden bij Ineos dus een overstap naar Israel Start-Up Nation zou niet ondenkbaar zijn. Andere ronderenners die einde contract zijn; Uran, Porte, Bardet en Aru.