CEO van Lotto-Soudal probeert de ploeg bij elkaar te houden zonder contracten te tekenen

Voor John Lelangue, CEO bij Lotto-Soudal, is het een drukke periode. De helft va de ploeg is einde contract, het personeel staat al te lang naar hun zin op technische werkloosheid en het contract met hun fietsmerk loopt af. "Ik snap het niet", zegt Lelangue zelf.

"Eerst en vooral: Ik teken geen nieuwe contracten of offertes voor augustus", zegt Lelangue bij Het Nieuwsblad. "Ik heb voor 2021 al vijftien renners waaronder Gilbert, Degenkoib, Ewan en Wellens... De kopmannen dus. Met Thomas De Gendt is er gepraat en hij snapt dat het respectloos is om met hem een contract af te sluiten terwijl het personeel technisch werkloos is", klinkt het.

"Nieuw contract? Laatste koers dateert van oktober"

Voor de iets minder bekende goden van Lotto-Soudal wordt het moeilijker om een contract te versieren bij de ploeg. "Ik heb al met de meeste gesproken, maar wil toch nog even wachten. Dewulf en Wallays hebben sinds oktober niet meer gekoerst bijvoorbeeld. Op basis van wat moet ik heb een nieuw contract geven?"

Lotto-Soudal zelf wacht dus heel lang, maar dat wil niet zeggen dat de renners ook moeten wachten op het voorstel van de ploeg. "Het is hun goed recht om ergens anders te tekenen. Beloften wil ik nu laten tekenen, maar het gaat hier over serieuze contracten. Als ze nu verlengen en niet goed rijden, heb je ook een fout gemaakt", legt de CEO de risico's van de contractverlengingen uit ten gevolge van de coronacrisis.