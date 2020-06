De Plus reageert op geruchten

Het zijn opeens drukke dagen voor Laurens De Plus. Sinds het bericht dat hij niet naar de Tour de France zou gaan maar wel naar de GIro, swingen de geruchten de pan uit.

Eén van die geruchten is dat De Plus gewoonweg niet meegenomen wordt naar de Tour omdat hij volgend jaar naar een andere ploeg zou gaan. Verschillende media berichtten dat zijn contract bij Team Ineos zlefs al klaar zou liggen.

Maar de renner van Jumbo-Visma heeft nu zelf ook gereeageerd op de berichten via zijn social media.

"De beslissing om te focussen op de Giro is in samenspraak met mijn ploeg Jumbo-Visma gebeurd. Mijn doel is om daar in een zo goed mogelijke conditie aan de start te staan. Ik kijk heel hard uit naar deze uitdaging. Dat ik ook keuzes moet maken op langere termijn staat los van mijn programma", klinkt het bericht van De Plus.

Daarmee zou hij alleszins de geruchten de kop moeten indrukken dat zijn Giro-selectie een 'straf' is van de ploeg. Over een mogelijke transfer wordt niets bekend of ontkend.