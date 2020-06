Geen Memorial Rik Van Steenbergen dit jaar

Dit jaar zal de memoriam Rik Van Steenbergen niet plaatsvinden, dat hebben de organisatoren beslist.

Door het coronavirus was het lange tijd onzeker of de memorial wel zou plaatsvinden en nu hebben de organisatoren er definitief een streep door gezet. "Wij willen het niet op ons geweten hebben dat er iemand besmet zou geraken door onze wedstrijd", klinkt het bij de organisatoren.

Vorig jaar keerde de memorial voor het eerst in zeven jaar weer terug, maar een tweede opeenvolgende keer zit er dus niet aan te komen. "Dit is eerder uitstel dan afstel", geeft de burgemeester van Arendonk , Kristof Hendrickx, aan. "De memorial Rik Van Steenbergen hoort thuis in Arendonk en zal gewoon volgend jaar plaatsvinden."

De memorial moest opboksen tegen de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem. "Tegen dat soort wedstrijden zijn wij niet opgewassen. We begrijpen ook dat die dan voorrang krijgen op de wielerkalender. Al vinden we het erg spijtig."

Organisator Ben Simons baalde als een stekker, maar had begrip voor de situatie. “We nemen geen enkel risico met betrekking tot het coronavirus. We nemen drastische maatregelen.”