Heeft Jumbo-Visma al een opvolger voor De Plus? 'Luitenant van Dumoulin komt hem vervoegen'

Er is nog niets officieel naar buiten gebracht, maar het lijkt er meer en meer op dat De Plus Jumbo-Visma zal verlaten. Zijn plekje wordt ingenomen door de Nederlander Sam Oomen van Team Sunweb.

Het Nederlandse Algemeen Dagblad komt met het nieuws dat Oomen van Team Sunweb naar Jumbo-Visma zal gaan na dit seizoen. Oomen volgt daardoor met een jaar vertraging zijn goede vriend en kopman Tom Dumoulin. Oomen zou ook gepraat hebben met het Alpecin-Fenix van onder andere Mathieu van der Poel en Tim Merlier, maar hij kiest dus voor Jumbo-VIsma.

Sunweb had Oomen nog geen contract aangeboden voor volgend seizoen, volgens de ploeg was dat "een bewuste keuze, we accepteren dat ze rond gaan kijken". Ook Wilco kelderman heeft nog geen contract voor volgend seizoen binnen. Naar waar hij trekt, staat nog niet vast.

Oomen is 24 jaar en werd in 2018 9e in de Ronde van Italië. Vorig jaar werd hij ook 9e in de Tirreno-Adriatico en was hij er beste jongere. Hij lijkt dus een zeer goede klimknecht voor de drie grote kanonnen van Jumbo-Visma.