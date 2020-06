Komt Ronde van Lombardije alsnog in gedrang?

Het is al heel wat geweest om de Ronde van Lombardije toch te laten doorgaan, maar nu zijn er weer stemmen die de koers niet willen laten doorgaan.

De burgemeesters van de dorpen Magreglio en Sormano vinden het namelijk niet kunnen dat er gereden zou worden op de nationale feestdag in Italië. Daardoor komt de wedstrijd alsnog in gevaar. Eerder werd Milaan - San Remo al verzet nadat de burgemeester van San Remo klachten had over de datum. Milaan - San Remo stond origineel gepland op 15 augustus.

Het grote probleem is dat er weinig mensen zullen werken. De politie moet die dag de wedstrijd in goede banen leiden, maar vele agenten zullen niet staan te springen om te werken op een feestdag. "Wij kunnen de social distancing niet garanderen. Wij hebben de mankracht op die dag daarvoor niet beschikbaar om dat te controleren", klinkt het.

"Ik ga de mensen het niet kwalijk nemen dat ze op een feestdag tijd willen doorbrengen met hun familie. Ik heb al aan de organisatie laten weten dat die wedstrijd onder controle houden onmogelijk wordt."