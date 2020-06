Sagan heeft genoten van lockdown: "Elke dag mijn zoontje kunnen zien"

Peter Sagan kijkt uit naar het nieuwe wielerseizoen, maar de Slowaak heeft van de lockdown ook gebruik kunnen maken om wat meer tijd met zijn familie door te brengen.

Sagan zat zoals elke renner opgesloten in zijn kot. "Ik heb wat op de rollen gefietst, maar ook niet te lang natuurlijk. In het begin mochten we zelfs niet buiten fietsen, hier in Monaco, en dus waren de rollen het enige wat ik had. Daarnaast deed ik wat oefeningen."

Sagan staat er wel fitter voor dan voordien. "Ik ben een kilo lichter zelfs dan voordien, allemaal dankzij het dieet van de ploeg."

Sagan kon ergens wel genieten van de lockdown. Het sociaal contact missen was voor hem geen groot obstakel. "Mijn ex-vrouw is met mijn zoontje naar hier gekomen. Die momenten heb ik normaal gezien minder, dus heb ik van elk moment met hem genoten."