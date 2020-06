Tiesj Benoot moet binnenkort nog examens afleggen aan Universiteit Gent

Terwijl de meeste renners enkel nog maar met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen in het hoofd zitten, heeft Tiesj Benoot ook nog andere verplichtingen.

De Belg van Team Sunweb legt binnenkort namelijk zijn examens af aan de Universiteit Gent. Benoot studeert daar economie en heeft binnenkort examen van het vak industriële en internationale marketing.

"Door mijn statuut als topsporter ga ik amper naar de les. Ik studeer voornamelijk van thuis uit. Ik denk dat het al vier of vijf jaar geleden is dat ik nog eens in de aula ben geweest. Door de coronacrisis zijn mijn examens ook verplaatst, waardoor ik ze nu samen met de andere studenten heb. Best leuk", vertelt Benoot aan Sporza.

Benoot is er ondertussen 26 en heeft dus wel wat vertraging opgelopen in het behalen van het diploma. Normaal gezien doen studenten er vier jaar over, terwijl ik er acht jaar over zal doen door mijn wielercarrière. Maar ik vind het goed zo. Ik studeer sowieso liever van thuis uit. Ik heb geen enkel probleem om mij achter mijn boeken te scharen. Het gebeurt geregeld dat ik voor het avondeten nog een uurtje studeer."