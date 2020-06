Move over Sagan: 'Froome krijgt nu de kans om bestbetaalde renner te worden'

Dat het Israel-Start Up Nation menens is om Chris Froome binnen te halen, moet blijken uit het loon dat de renner werd voorgesteld: 5,5 miljoen euro.

Voorlopig is Peter Sagan met 5 miljoen euro nog de renner met de beste loonbrief, maar Israel-Start Up Nation wil de viervoudige Tourwinnaar dus overtuigen met de titel van 'bestbetaalde renner van het peloton', dat meldt The Times.

Sylvain Adams, de Israëlische eigenaar van de ploeg, is ambitieus en wil zo snel mogelijk een renner op het podium hebben van de Tour de France. Met een viervoudig Tourwinnaar is de kans groot dat die droom ook werkelijkheid wordt.

Nog een reden om te tekenen voor Froome: er ligt een contract van 3 jaar klaar. Een 35-jarige renner die zo'n vet contract krijgt, het zal hem alleen maar meer over de streep trekken om niet bij Ineos te blijven.