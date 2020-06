Sterke beurt op tijdritparcours onderstreept potentieel van Thibau Nys

De bokshandschoen als souvenir aan zijn winst in de Slag om Balenberg pakken ze Thibau Nys al niet meer af. Maar veel meer dan de prijs zal de beleving de moeite waard geweest zijn. Dat hij de beste was op het tijdritparcours is wel tekenend.

Er waren een aantal zaken die meespeelden bij de overwinning van Nys in de Slag om Balenberg. Ten eerste het thuisvoordeel. Dat geeft natuurlijk nog lang niet de garantie om harder te trappen dan de rest, maar als je het talent hebt van Nys en je kent elk hoekje van het parcours, dan helpt dat wel.

TECHNISCHE HOOGSTANDJES

Ten tweede is er zijn technisch vermogen: dat staat al langer buiten kijf. Nys heeft de voorbije jaren al heel wat technische hoogstandjes laten zien. Wie hem ziet rijden, weet dat hij daar wel pap van lust. Dat hij op het trialparcours en in de zandbak goed voor de dag zou komen, viel dus wel enigszins te verwachten.

Dan nog is het al straf om in beide nummers ook echt de beste te zijn, maar het begon meteen goed met grootste concurrent Van der Poel die in het begin een paar foutjes maakte, en Nys kon zijn goede start dan weer doortrekken. Maar de zeges in de eerste twee onderdelen komen gezien de mogelijkheden van de jonge Nys niet helemaal als een schok.

Dat hij dan ook op het tijdritparcours de beste tijd neerzette, is buitengewoon straf! Dat was toch al een iets langere inspanning en je zou toch verwachten dat de grote mannen dan hun vermogen kunnen aanspreken. Het zou naar het einde toe zeker logisch geweest zijn als Nys wat had verloren ten aanzien van de profs, maar het tegendeel bleek waar. Zo onderstreept hij ook hoe allround hij is.

LOOPPASSAGE

Als jonge snaak wilde hij zich ongetwijfeld bewijzen tegen die toppers in de achtertuin en die grote motivatie moet ook in dit laatste deel geholpen hebben. In het bijzonder ook tijdens de looppassage, waar mannen die niet veel meer te winnen of te verliezen hadden het misschien al meer lieten varen.

In elk geval: als Nys dezelfde combinatie van motivatie en vermogen de volgende jaren demonstreren, gaat de veldritliefhebber nog veel plezier aan hem beleven. Daar is de Slag om Balenberg het meest recente bewijs van.