Ex-renner van Sky en Bahrein krijgt nog schorsing van vier jaar voor dopinggebruik aan de broek

Het is al vaker voorgevallen dat atleten uit de wielersport ook na hun pensioen nog een straf krijgen voor dopinggebruik. De volgende in de rji is Kanstantin Sivtsov. De Wit-Rus krijgt nog een schorsing van vier jaar gepresenteerd.

Kanstantin Sivtsvov stopte in 2018 met wielrennen, nadat hij de laatste jaren van zijn carrière voor grote ploegen als Sky, Dimension Data en Bahrein-Merida had gereden. De UCI heeft nu aangekondigd dat hij een schorsing van vier jaar krijgt voor dopinggebruik. In juli 2018 had Sivtsov positief getest op het gebruik van EPO. In september van datzelfde jaar meldde de UCI dat het CADF, oftewel de Cycling Anti-Doping Foundation, het proces van Sivtsov zou opvolgen, wat nu geresulteerd is in de gekende uitspraak. SCHORSING TOT SEPTEMBER 2022 De schorsing van Sivtsov loopt nog 4 september 2022. De Wit-Rus is nu 37. Weinig kans dus dat hij zich na zijn schorsing nog aan een comeback waagt.