Lars Boom gaat rol opnemen in staf van vrouwenploeg CCC

Lars Boom gaat de koers zeker nog niet meteen los laten. Ten eerste is hij zelf nog actief wielrenner, maar ook neemt hij er al een functie bij in de staf van een wielerploeg. Bij CCC-Liv gaat de Nederlander immers aan de slag als performance manager.

CCC-Liv, dat is de vrouwenploeg van CCC. Het is onder meer het team van Marianne Vos. "Ik voel me in de eerste plaats nog altijd wielrenner", benadrukt Boom op de site van CCC-Liv. "Maar tegelijkertijd ben ik zeer bewust bezig met mijn toekomst."

FAVORIETE TERREIN

Dat leidde dus tot deze beslissing. "Toen ik met CCC-Liv in contact kwam en hoorde over de voorbereidingen op de eerste Parijs-Roubaix voor vrouwen, kwam alles in een stroomversnelling. Dat is en blijft mijn favoriete terrein."

Zelf eindigde Boom twee keer bij de eerste zes in Roubaix. Nu moet hij dus helpen de vrouwen van CCC-Liv ook klaar te stomen. "Met mijn ervaring en interesse voor materiaal en techniek denk ik een meerwaarde te kunnen zijn."