Lotto maakt Tourselectie bekend: Gilbert mag dit jaar wél naar Frankrijk, verrassende Belgische debutant

Philippe Gilbert gaat dit jaar de Tour rijden. 'Phil' zit in de selectie van Lotto Soudal voor de Ronde van Frankrijk. Hij is natuurlijk niet de enige topper. Ook andere bekende namen als Degenkolb en Ewan gaan mee. Verrassing van de selectie is Steff Cras.

De namen die voor Lotto Soudal de Tour gaan betwisten staan vast. Daar zijn vijf Belgen bij: Steff Cras, Jasper De Buyst, Thomas De Gendt, Philippe Gilbert en Tim Wellens. Die eerste is met voorsprong de meest verrassende houder van een Tour-ticket. Het wordt voor Cras zijn eerste deelname.

Gilbert liep vorig jaar de selectie voor de Tour mis bij Deceuninck-Quick.Step, wat toen veel commotie veroorzaakte en al speculaties over een mogelijk vertrek voedde. Wellens reed in 2019 een tijdje in de bolletjestrui en De Gendt won een rit na een weergaloze solo richting Saint-Etienne.

Dé man met wie Lotto wil scoren, is Caleb Ewan. De Australiër was vorig jaar de snelste sprinter in de Tour, wat hij omzette in drie ritzeges. Ook de Duitsers John Degenkolb en Roger Kluge gaan mee.