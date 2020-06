🎥 Thomas De Gendt daagt u uit: doe mee aan de Campognolo Ultra Challenge

De Gendt heeft op trainingsprogramma's gemerkt dat het maken van lange fietstochten wel populair is. "Ik zie heel veel ritten van 300 kilometer passeren. Als ze dat op een goede manier doen, met een goede training, dan juich ik dat alleen maar toe."

Deze nieuwe uitdaging krijgt dus de naam Campognolo Ultra Challenge mee. "Alle draaiende onderdelen komen van Campognolo", verklaart De Gendt. Hoe pakt men het volgens hem het best aan, zo'n lange fietsdag? "Een stevig ontbijt, koerskleren aan, drie koffie's achterover slaan, een toer maken van zes à zeven uur en 's avonds als het kan een soort van pasta-party houden. Dat zijn de mooie dagen."

Our marathon rider @DeGendtThomas challenges you. Make a ride of 212 km (or more), post it on Strava (or whatever training program) with hashtag #CampagnoloUltraChallenge and you can win a Chorus 12-speed group set. https://t.co/0VKVsvzqb6 @campagnolosrl