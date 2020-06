Ex-winnaar van Milaan-Sanremo moet die koers nu laten passeren: "Deze beslissing heb ik mee genomen"

Bij eerdere winnaars van een bepaald Monument, zou je verwachten dat ze in die wedstrijd nog zeges blijven najagen. Toch doet John Degenkolb dit jaar geen gooi naar de overwinning in Milaan-Sanremo, een wedstrijd die hij won in 2015.

Dat is gebleken uit de plannen die Lotto Soudal uit de doeken heeft gedaan. Het is natuurlijk geen geheim dat Milaan-Sanremo een groot doel is voor Philippe Gilbert en Lotto heeft ook Ewan nog achter de hand. Staat Degenkolb misschien onder hen in de hiërarchie? "Ik denk niet dat het daarmee te maken heeft", lacht de Duitser.

Degenkolb duidt hoe het besluit om La Primavera te skippen tot stand is gekomen. "Deze beslissing heb ik mee genomen. Milaan-Sanremo is speciaal voor me, maar ik heb wedstrijden nodig om in vorm te komen. Ik heb dan ook aangegeven dat ik een paar rittenwedstrijden wil rijden in aanloop naar de Tour."

GENERALE REPETITIE VOOR TOUR IN BELGIË

En zo zal het dus gebeuren. Degenkolb gaat de Ronde van Polen en de Ronde van Wallonië betwisten, vooraleer richting de Tour te trekken.