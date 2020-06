Ook Dylan Teuns en tweevoudig winnaar van Parijs-Nice staan op de radar van Israel Start-Up Nation

Israel Start-Up Nation doet er alles aan om dit jaar Chris Froome nog binnen te halen en is ook richting de toekomst razend ambitieus. Het wil zowel voor de klassiekers als voor het rondewerk een sterke kern opbouwen. Dylan Teuns en Richie Porte komen in beeld.

Volgens Het Nieuwsblad staan deze twee renners in de belangstelling van Israel Start-Up Nation. Dylan Teuns is einde contract bij Bahrein-McLaren. Zijn entourage heeft eerder aangegeven dat Teuns open staat voor een vertrek, maar ook gerust nog naar een voorstel van zijn huidige ploeg wil luisteren.

Als ze bij Israel Start-Up Nation op hem zijn zinnen zetten, zal het echter moeilijk worden om te weigeren. Onlangs werd al geopperd dat de ploeg ook aan twee andere Belgen zou denken om zich te versterken, namelijk aan Greg Van Avermaet en Jasper Stuyven. Dan gaat het dus vooral om het aanvullen van de klassieke kern.

Teuns kan zowel in de klassiekers als in de grote ronden uitgespeeld worden. Voor het rondewerk zou er ook gedacht worden aan Richie Porte. De 35-jarige Australiër Richie Porte zou eventueel Froome kunnen bijstaan bergop, als alles in kannen en kruiken geraakt. Porte is nu bezig aan zijn tweede jaar bij Trek-Segafredo. Hij werd in 2016 vijfde in de Tour en won twee keer Parijs-Nice.