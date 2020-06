Greg Van Avermaet trekt op hoogtestage om heropstart wielerseizoen voor te bereiden

Wat Greg Van Avermaet voor de start van het wielerseizoen deed, zal hij nu herhalen. Hij trekt namelijk op hoogtestage om zich voor te bereiden op de heropstart van het wielerseizoen.

Van Avermaet zal met enkele ploegmaats van bij CCC in Livigno verblijven. Het is van 14 juli tot 30 juli en de bedoeling is dat de Belg twee dagen later aan de start van de Strade Bianche zal verschijnen.

Van Avermaet heeft bij Het Nieuwsblad ook uitgelegd waarom hij nog zo lang op hoogtestage zal trekken net voor het begin van het aangepaste seizoen. "Ik zal na Livigno met de auto naar Siena trekken, want zo moet ik een vliegreis minder doen. Door de coronamaatregelen kan ik zo ook een langere periode in Italië zijn."`