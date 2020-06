Manager van wielerploeg doet verrassende uitspraak: "Team Ineos is dit jaar te kloppen, want ze zijn minder sterk"

Joxean Fernández, de manager van UAE Team Emirates, kwam naar buiten met een opvallende uitspraak. Zo vindt hij dat Team Ineos dit seizoen, ondanks drie kopmannen binnen de ploeg, te kloppen is.

Joxean Fernández gaf een interview bij Tuttobiciweb. "Dit jaar lijkt Team Ineos minder sterk te zijn. Ik ben geen tovenaar, maar het is duidelijk dat iedereen bij de club voor zichzelf ruimte wil maken. Froome heeft de Tour al vier keer gewonnen en vraag respect. Bernal is de laatste winnaar en vraag respect. Thomas heeft al eens gewonnen en werd vorig seizoen tweede", aldus de manager van UAE Team Emirates.

Bij het team van Fernández zit misschien ook wel een toekomstige Tourwinnaar, want Tadej Pogacar wordt gezien als een enorm talent. Hij werd vorig jaar op 20-jarige leeftijd derde in het algemeen klassement van de Vuelta en dit seizoen zal hij zijn kans wagen in de Tour. Hij wordt gezien als een outsider.