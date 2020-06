Opvallend: Pieter Weening meteen in selectie Trek-Segafredo voor grote ronde

Pieter Weening rijdt sinds enkele weken voor Trek-Segafredo en hij heeft meteen ook een mooie kans beet. De Nederlander zit namelijk in de selectie van de ploeg voor de Ronde van Italië.

Steven de Jongh vertelde het in een interview bij Eurosport. "Hij zal naar de Giro trekken en een Italiaans programma afwerken. We zijn blij dat we hem erbij hebben, want het zal een zeer drukke periode worden", staat te lezen bij Wielerflits.

Weening en de Giro is in het verleden al een geslaagde combinatie geweest. Zo won hij daar al twee ritten en mocht hij in 2011 enkele dagen van de roze trui genieten. Hij zal in de komende Giro Vincenzo Nibali moeten bijstaan.