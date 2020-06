De gedroomde overstap of toch maar blijven? Dit zijn de opties voor Xandro Meurisse

Xandro Meurisse kan gerust blijven bij Circus-Wanty Gobert, zo verzekert Hilaire Van der Schueren. Het is nochtans geen geheim dat de renner weg wil, maar wie weet komt het in de gegeven omstandigheden toch nog tot een verlengd verblijf. Wat zijn de mogelijke keuzes voor Meurisse?

BLIJVEN BIJ CIRCUS-WANTY GOBERT

Door zijn contract nog te vernieuwen heeft de West-Vlaming nog een loonsstijging afgedwongen, waarmee hij het sowieso goed heeft bij zijn huidige ploeg. In normale tijden zou hij in de WorldTour nog wel meer kunnen gaan verdienen, maar corona heeft alles veranderd. Er zullen minder financiële middelen omgaan in het wielrennen, die felverhoopte stap hogerop is zo wel wat ingewikkelder geworden.

Is Meurisse op sportief vlak bereid om bij Circus-Wanty Gobert te blijven? We weten dat het antwoord op die vraag eigenlijk 'neen' is, anders zou de roep naar de WorldTour niet zo groot zijn. Misschien zijn er echter toch bepaalde garanties of andere zaken die de ploeg kan doen om hem tevreden te stellen.

Waar Meurisse kopman wil zijn, is hij dat nu ook. Het zal dus kwestie zijn van nog meer in te zetten op wedstrijden naar zijn keuze of mogelijkheden vinden om hem toch nog beter te omringen. Zodat met een gepaste combinatie van financiën en sportieve vooruitzichten de balans toch in het voordeel helt van zijn huidig team.

NAAR DECEUNINCK-QUICK.STEP

In de eerste plaats zijn de Belgische ploegen toch het meest vertrouwd met zijn kwaliteiten en dan is de gedroomde overstap er één naar Deceuninck-Quick.Step. Moesten ze daar beslissen om een sterkere ploeg rond Evenepoel (of Alaphilippe) te bouwen voor de grote ronden, dan kan Meurisse zeker wel een optie zijn.

Enig probleem: de prioriteiten liggen momenteel elders. Ze willen bij Deceuninck-Quick.Step vooral de huidige ploeg bijeen houden en daarna kijken welke opportuniteiten zich aanbieden. Als Meurisse wil hopen om bij het team van Lefevere terecht te komen, zal hij veel geduld aan de dag te leggen en zal het op het einde kijken zijn of er nog een opening is. Riskant dus.

NAAR LOTTO SOUDAL

Bij Lotto Soudal worden er tot het einde van augustus sowieso geen contractbesprekingen gehouden. Ook deze ploeg biedt dus geen snelle uitweg. Anderzijds stijgt daardoor wel de kans dat renners die einde contract zijn andere oorden opzoeken. Het kan dus wel dat er daardoor ruimte vrijkomt om een renner als Meurisse aan te trekken.

Het hangt er dus allemaal vanaf hoe hij er zelf tegenaan kijkt. Wil hij zo snel mogelijk zekerheid krijgen, dan lijkt die Belgische WorldTour-ploeg er niet meteen in te zetten. Is de honger naar dat niveau zo groot en is hij bereid om te wachten tot het najaar om het over zijn volgende contract te hebben, kan het alsnog.

NAAR HET BUITENLAND

Of staat hij hoog genoeg aangeschreven om de overstap naar het buitenland te maken? Door zijn sterke Tour van vorig jaar heeft hij alvast aan naambekendheid gewonnen. Hij hoeft zeker niet onder te doen voor collega's in de buitenlandse teams, maar die staan er toch wat verder af en zullen zijn eventuele komst misschien zien als een gok. Benieuwd wie durft te springen.

Meurisse heeft zelf aangegeven dat hij verlangt naar een ploeg die alles nog meer op punt heeft staan wat betreft de gestructureerde begeleiding en de voeding van de renners. De ploeg die een voorstel in die richting doet, heeft een goede kans om hem binnen te halen.