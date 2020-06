Tweevoudig Tourwinnaar nog altijd fier dat hij reeks van 'onklopbare' Merckx doorbrak: "Hij heeft me populair gemaakt"

Om tot de beste Tourrenners ooit te behoren, moet je zoals Eddy Merckx eigenlijk al vijf edities op je naam schrijven. Bernard Thévenet was twee keer de beste in de Tour. Zijn overwinning(en) betekende(n) wel het einde van de reeks van Merckx.

Een speciale verwezenlijking toch wel en het kwam ook aan bod wanneer Sporza Thévenet ging opzoeken. "Ik moet hem bedanken, want hij heeft me populair gemaakt", lacht de Tourwinnaar van 1975 en 1977. "Eddy was onklopbaar, maar die kleine Fransman deed het. Dat was iets formidabels en de Fransen zijn dat niet vergeten."

Eddy klaagt soms een beetje

Wie weet komt er gauw nog eens een ontmoeting aan tussen beide Tourwinnaars. "Ik hoop dat ik Eddy nog zie in de Tour. Hij stelt het nog goed, dat weet ik. Hij klaagt soms een beetje, maar dat hoor ik al 50 jaar. Ik maak me geen zorgen over zijn gezondheid."

Waar Thévenet zich wel enigszins zorgen over maakt, is de Tour van 2020. "1,5 meter afstand bewaren, ik weet niet hoe je dat moet doen. Een Tour zonder publiek is alleszins onmogelijk. Je kunt de mensen niet verhinderen om buiten te komen als de koers voor hun deur passeert."