Lefevere stoort zich lichtjes aan organisatoren die toprenners voor prijsje aan start willen: "Voor niks gaat de zon op"

De coronacrisis heeft nu al verschillende gevolgen, heeft Patrick Lefevere kunnen vaststellen. Onder meer dat de eerstvolgende koersen in juli gehouden worden, al gaat zijn ploeg in die maand niet veel wedstrijden rijden. En dat organisatoren nu denken een slag te kunnen slaan.

Lefevere heeft het over het programma van Deceuninck-Quick.Step in zijn column in Het Nieuwsblad. "We doen mee aan de kermiskoers in Rotselaar, die sponsor Vermarc organiseert. Ook de Ronde van Burgos staat eind juli op ons programma. Onder meer Remco, een echt wedstrijddier, zal daar meedoen. Maar voorts geven we de voorkeur aan onze stage in San Pellegrino in Italië."

Evenepoel is overigens grof wild bij alle organisatoren, net zoals andere toppers bij Deceuninck-Quick.Step. Maar wat hebben ze daar voor over? "Ik zal niet verhullen dat het mij een beetje stoort dat alle organisatoren nu voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten. Ze willen allemaal graag Evenepoel en Alaphilippe aan de start. En ja, onze coureurs willen ook graag koersen. Maar voor niks gaat de zon op."

Voor een CEO als Patrick Lefevere blijft wielrennen ook voor een groot stuk business doen. "Dan verkiezen we een stage in San Pellegrino, waar de regio wel een financiële inspanning doet voor de exposure die ons verblijf hen biedt."