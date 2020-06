Twee jaar durend onderzoek naar mechanische doping levert niets op: "Domste verspilling aan emotie en middelen"

De voorbije twee jaar heeft de Franse politie een onderzoekt gevoerd naar mechanische doping in het wielerpeloton. Dat onderzoek is nu afgerond. Concrete bewijzen dat men in de koers valsspeelt door het gebruik van motortjes zijn niet gevonden.

De onderzoeksrechter heeft bekendgemaakt het dossier af te sluiten zonder hier verder gevolg aan te geven. David Lappartient, de voorzitter van de UCI, had van de strijd tegen mechanische doping een belangrijke belofte gemaakt in aanloop naar zijn verkiezing.

The stupidest waste of emotion and resources. And a very unfortunate election issue. Enjoy the “I told you so” smile.