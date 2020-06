UCI wil van geen wijken weten en houdt WK-tijdrit op laatste dag van Ronde van Frankrijk

Nadat al vaststond dat het WK wielrennen wel degelijk in Zwitserland kon doorgaan, houdt de UCI nu helemaal vast aan haar oorspronkelijke plannen omtrent het kampioenschap. Dat betekent dat de WK-tijdrit zal plaatsvinden op 20 september, de laatste dag van de Tour.

De UCI heeft het nieuws over de datum van de WK-tijdrit bevestigd aan WielerFlits. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat Rohan Dennis bij deelname aan de Tour vroegtijdig zal moeten afstappen om zijn wereldtitel tijdrijden te kunnen verdedigen. Er gingen nochtans veel stemmen op om de tijdrit en het WK Team Relay van plaats te doen veranderen.

Dan was er voor de tijdrijders nog altijd weinig tijd om zich voor te bereiden, maar dan was het alleszins überhaupt mogelijk om zowel de Tour uit te rijden en deel te nemen aan de tijdrit. Bij menige wielerploegen is de Team Relay niet populair, maar die discipline is het nieuwe kindje van de UCI en alles blijft dus zoals het was.

ORGANISATIE DANKBAAR VOOR STEUN UCI

"We blijven ons voorbereiden op ons event", klonk het eerder in een statement van het organiserend comité van het WK in Zwitserland. "We zijn dankbaar voor het vertrouwen van de UCI, de lokale autoriteiten, onze sponsors en het enorme aantal geregistreerde vrijwilligers."