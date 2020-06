Walter Planckaert: ver gaan in volgen coronamaatregelen, kritiek op opleiding Lotto en tegenstander van wattagemeter

Walter Planckaert hoopt nog enkele jaren de jongens van Sport Vlaanderen-Baloise aan te kunnen vuren vanuit de ploegwagen. Daar heeft de coronacrisis niets aan veranderd. Planckaert is wel op de hoede, maar heeft nog steeds die passie voor de koers. En enkele opmerkelijke standpunten.

Of Planckaert schrik had om besmet te geraken, wilde Het Nieuwsblad weten. "Ik ben op mijn tweeënzeventigste ook een risicopatiënt, hé. Dus ja, ik heb alle maatregelen opgevolgd. En soms nog iets meer. Weet je dat ik elke dag de krant uit mijn bus ging halen met keukenpapier?"

DOORGAAN TOT 75STE

In elk geval heeft alles rond corona hem niet aangezet om vroeger dan gepland uit de wielersport te stappen. "Ik heb begin dit jaar gezegd dat ik het geweldig zou vinden om te stoppen op 8 april 2023, de dag van mijn vijfenzeventigste verjaardag. Maar de beslissing ligt altijd bij Christophe Sercu. Hij wil het van jaar tot jaar bekijken."

Sport Vlaanderen-Baloise lijkt de laatste jaren minder aan te spreken. Het financiële speelt zeker een rol en Planckaert wijst ook naar de opleidingsteams van de grote ploegen. "Bij Lotto-Soudal staat in de contracten dat ze bij de profploeg moeten tekenen als die hen dezelfde financiële voorwaarden biedt als een ander team."

WATTAGEMETER 'DIKKE ZEVER'

Planckaert vindt dat niet kunnen." Daarmee kappen ze de jonge gasten hun handen af, want die komen dan al snel terecht in het knechtenlivrei." Hij gelooft ook nog altijd niet in het nut van de wattagemeter. "Dikke zever vind ik dat. Voor een tijdrit is dat goed, omdat het toelaat in te delen. Zelfde verhaal voor Tim Declercq, die de kopgroep moet controleren. Maar om te winnen? Ik geef graag toe: ik ben van den ouwen bak."