Brajkovic bezorgd na wielerwedstrijd en schiet met scherp naar 'lege breinen': "Er waren geen veiligheidsmaatregelen"

'Good old' Janez Brajkovic heeft nog eens van zich doen spreken. Op zijn 36ste reed hij naar een vierde plaats in het Sloveens Kampioenschap tijdrijden. Hij had dus wel reden om tevreden te zijn, maar was dat niet met betrekking tot het coronavirus.

Dat waait ook in Europa nog steeds rond, maar daar trekken ze zich in Slovenië blijkbaar niets van aan. Na het nationaal kampioenschap op de weg klonk het al dat de koers daar gewoon verliep zoals pre-corona en dat was nu dus opnieuw zo.

It's nice to have cycling event again in slovenia. But it would also be appropriate to take at least some safety measures....there were none — Janibrajkovic (@janibrajkovic) June 28, 2020

Dat stoot Brajkovic toch wel tegen de borst. "Het is leuk om opnieuw een wielerevenement te hebben in Slovenië. Maar het zou gepast zijn om op zijn minst enkele veiligheidsmaatregelen te nemen. Er waren er geen", staat in zijn kritische tweet te lezen.

To whom it may concern: you can go Fuck yourself in your empty brains. — Janibrajkovic (@janibrajkovic) June 28, 2020

Dat hij opriep tot meer coronamaatregelen, werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Hij kreeg er zoveel commentaar op dat het hem ferm op de heupen werkte. De vertaling van onderstaande tweet laten we aan ieder voor zich over, maar in elk geval neemt brajkovic enkele 'lege breinen' op de korrel. Brajkovic rijdt de laatste jaren voor het bescheiden Adria Mobil. De laatste grote ploeg waar hij voor uitkwam was Bahrein.