In Bilzen werd eerste toertocht georganiseerd: "Het is toch wat raar"

In Bilzen werd dit weekend met de Alden Biesen Classic de eerste toertocht georganiseerd. De tochten bestaan uit groepjes van maximaal 20 rijders. Volgens één van de fietsers moeten ze toch nog even wennen aan de situatie.

Het mag pas vanaf 1 juli, maar de stad Bilzen had aan organisator Gelosportief gevraagd om een route uit te stippelen met enkele maatregelen. "Hoe we het nu doen kan het wel. Met groepjes van 20 rijders en enkel een bevoorrading aan de start", legt de organisator uit bij Sporza. "Normaal komen er zo'n 1.500 mensen naar de toertocht, maar we hopen het aantal nu op drie dagen te halen."

Volgens één van de deelnemers is het toch wennen. "Er is een koelere sfeer. Normaal zijn hier veel mensen en zijn er wachtrijen. Het was vandaag niet het geval, maar ik ga er zeker van genieten."