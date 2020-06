Muur van Geraardsbergen speelt scherprechter in Lotto Belgium Tour: "Een klassieker in onze ronde"

De Muur van Geraardsbergen zal dan niet opgenomen worden in de Ronde van Vlaanderen, de iconische helling speelt wel nog altijd een sleutelrol in de Lotto Belgium Tour. Het schema van de rittenkoers in het vrouwenwielrennen ligt nu helemaal vast.

Door het coronavirus moest de Lotto Belgium Tour verschoven worden en werd het in plaats van een vierdaagse een driedaagse rittenkoers. De drie etappes staan inmiddels wel op punt. Beginnen doen de dames met een rit van 133,5 km van en naar Galmaarden. De volgende dag start men in Blankenberge en gaat het richting Brugge (119 km). Om af te ronden met een rit van en naar Geraardsbergen (100,6 km). PLAATS TUSSEN KLASSIEKERS "Intussen hebben we een nieuwe plaats op de wielerkalender en wordt de Lotto Belgium Tour gereden van dinsdag 13 oktober tot en met donderdag 15 oktober. Een mooie plaats tussen het weekend van de Amstel Gold Race (10 oktober) en Gent-Wevelgem (11 oktober) en het weekend van de Ronde van Vlaanderen (18 oktober)", klinkt het in een persbericht van de organisatie. Onder meer aankomstplaats Geraardsbergen spreekt tot de verbeelding. "Wij kijken ernaar uit om dit najaar de dames te zien strijden op de Muur, die scherprechter zal zijn in de slotrit van de Lotto Belgium Tour", zegt Véronique Fontaine, schepen van Sport in de Oost-Vlaamse stad. FINISH OP VESTEN Ook organisator Tom Thienpont verwacht dat het daar een felle strijd zal worden. "De slotetappe in en rond Geraardsbergen is inmiddels een klassieker in onze ronde. Dit wordt een korte en pittige afsluiter van de Lotto Belgium Tour. Het pleit zal beslecht worden op de Vesten, de Muur en de Bosberg." De finish van de slotetappe ligt opnieuw op de Vesten.