Dan toch geen transfer voor Chris Froome in het tussenseizoen

Chris Froome lijkt dan toch niet te zullen vertrekken bij Team Ineos in het tussenseizoen. Hij kan op heel wat interesse rekenen van onder meer Israel Start-Up Nation en Bahrain McLaren, maar een transfer zit er dus nog niet meteen aan te komen.

Chris Froome zal de Tour de France voor Team Ineos rijden. Volgens CyclingNews zal er namelijk geen transfer in het tussenseizoen komen voor Brit. Hij blijft al zeker bij de ploeg tot het einde van het seizoen, want dan loopt zijn contract af.

Er was nochtans veel interesse voor Chris Froome, want met Israel Start-Up Nation, CCC Team, Bahrain McLaren en Movistar waren er heel wat kandidaten om de klassementsrenner over te nemen.