"Mathieu staat elke dag te dansen en te springen op Justin Bieber"

Veel fans kijken op naar Mathieu van der Poel, maar zelf heeft de Nederlander ook wel een heel apart idool. Dat vertelde vriendin Roxanne Bertels alvast bij MNM.

"Justin Bieber"', zegt Bertels enthousiast. "Daar staat hij elke dag op te zingen en te springen. Elke dag zingt hij luidkeels mee voor de spiegel. Ik zal het eens stiekem filmen en doorsturen. Dan krijgt heel Vlaanderen het eens te zien."

De twee zijn al heel lang samen, maar voor Roxanne is het aanpassen aan de levensstijl van van der Poel. "Ik leef een beetje mee op zijn tempo, wat niet altijd makkelijk is. Maar hij is echt een hele positieve en leuke jongen, dat maakt het al wat makkelijker."

"Ik probeer er ook altijd voor hem te zijn. Ik kan niet bij elke wedstrijd zijn, maar ik probeer toch vooral bij de grote en belangrijke wedstrijden aanwezig te zijn. Het leukst zijn de wedstrijden op weg, maar ook op de cross is het altijd gezellig. Dan neem ik wel eens een kijkje in de feesttent."