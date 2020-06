Patrick Lefevere blikt vooruit naar hoogtestage: "Geeft ons een ideale mix" en "Alle veiligheidsmaatregelen nemen"

De hoogtestage van Deceuninck-Quick.Step komt dichterbij en Patrick Lefevere heeft er alvast zin in. Hij rekent erop om tijdens die stage het groepsgevoel weer aan te wakkeren en alle renners klaar te stomen voor de herstart van het internationale wegseizoen.

Van 6 tot 23 juli vertoeft Deceuninck-Quick.Step in Val di Fassa aan de bergpas San Pellegrino. "In Val di Passa blijven geeft ons een ideale mix", is Lefevere zeker. "Ten eerste is het een ongelooflijke mooie plek en de ideale plaats om te komen fietsen. Ik ken de regio van toen ik hier in het verleden was om te skiën. Nu ga ik die ontdekken in de zomer."

BOVEN DE 2000 METER

De trainingslocatie voldoet volledig aan de verwachtingen. "We waren een plek boven de 2000 meter aan het zoeken waar we konden verblijven. We kunnen trainen met onze klimmers en er zijn ook lange, vlakke delen waar we kunnen op werken met onze sprinters."

Het moet ook een stage worden die honderd procent coronaproof is. "De locatie staat ons toe om compact te blijven en alle veiligheidsmaatregelen te nemen die nodig zijn in deze uitzonderlijke tijden. Meer dan wat dan ook kijken we er naar uit om samen te zijn als groep en de renners in vorm te krijgen."