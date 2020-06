Van Asgreen over Froome tot Van Aert: deze kandidaat-prijzenpakkers dreigen WK tijdrijden te missen

Er zal nog altijd een wereldtitel op het spel staan op 20 september, maar de afwezige toppers zullen niet op één hand te tellen zijn. Op die dag begeeft het Tourpeloton zich immers ook richting Parijs. Wij zetten de renners op een rijtje die anders misschien wel medaillekandidaat zouden zijn.

MIGUEL ANGEL LOPEZ

'Superman' Lopez gaat op zijn 26ste voor de eerste keer de Tour rijden. Sterker nog, de Colombiaan is er de kopman van Astana en Fuglsang zal zelfs in zijn dienst rijden. Lopez kan naast klimmen ook een aardig stukje tijdrijden, zeker als het niet helemaal een vlak parcours is, maar zal dat in Zwitserland dus wellicht niet kunnen tonen.

KASPER ASGREEN

De zilveren medaillewinnaar van het Europees Kampioenschap tijdrijden van vorig jaar hoeft niet te hopen op eremetaal op het WK in 2020. Het zal werken geblazen worden voor Deceuninck-Quick.Step in de Tour en misschien kan hij in een paar ritten zijn eigen kans gaan.

TOM DUMOULIN

Gezien het leed van Dumoulin het voorbije jaar valt het moeilijk in te schatten of er zich geen nieuw fysiek probleem zal stellen. Zoja valt een vroege exit in de Tour niet uit te sluiten, maar dan zal hij ook niet op zijn best zijn op het WK tijdrijden. Zelf heeft hij een ander scenario in gedachten: één waarin hij in de Tour meestrijdt voor de overwinning.

CHRIS FROOME

Nog een renner die tuk is op de eindzege in de Tour, is Chris Froome. Zijn revalidatie na de val van de verkenning van de tijdrit in de Dauphiné stond volledig in het teken van de Tour. Een tweede medaille in het WK tijdrijden na het brons in 2017 waait niet rond in zijn gedachten.

MICHAL KWIATKOWSKI

Een ploegmaat die ook nog altijd tot het kransje tijdrijders behoort, is Michal Kwiatkowski. Bij Ineos is de Tour al wat telt. Kwiatkowski zal dus diep moeten gaan in dienst van zijn kopmannen. Zijn ploeg zal hem dus zo ver mogelijk willen zien geraken, liefst tot in Parijs.

YVES LAMPAERT

Waar hij in de klassiekers zelf zijn kans kan gaan, is het voor Lampaert in de Tour eeder het moment om zichzelf volledig weg te cijferen voor de ploeg. Zo was het alleszins vorig jaar. Lampaert is ook bereid om dat te doen en dat wordt erg gewaardeerd. Vroegtijdig afstappen is dus helemaal niet aan de orde.

RICHIE PORTE

Voor Richie Porte is de Tour ook altijd een belangrijk doel geweest. De Australiër werd echter al te vaak geplaagd door valpartijen. Als hij op zijn 35ste nog eens de Tour kan uitrijden, zal hij die kans zeker niet laten liggen. De laatste zege van Porte in een individuele tijdrit dateert van 2017.

PRIMOZ ROGLIC

Dat Primoz Roglic zich ontwikkelt heeft tot een uitstekend ronderenner heeft onder meer met zijn tijdrijderscapaciteiten te maken. Op dat vlak is hij top: hij won vorig jaar twee tijdritten in de Giro en één in de Vuelta. Dit jaar gaat hij als één van de kopmannen van Jumbo-Visma voor de Tourzege en dus niet voor de wereldtitel tijdrijden.

WOUT VAN AERT

In die Ronde van Frankrijk zal Jumbo-Visma ook Wout van Aert aan het werk zetten om de kopmannen veilig richting Parijs te loodsen. De Belgisch kampioen tijdrijden demonstreerde vorig jaar meermaals zijn kwaliteiten als hardrijder, maar hoeft dus niet te dromen van een medaille op het WK tijdrijden in Zwitserland. Zijn ploeg heeft hem nodig in Frankrijk.