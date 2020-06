Circus-Wanty: geen wildcard voor echte Tour, wel voor virtuele

Het was toch enigszins verrassend toen het nieuws naar buiten kwam dat Hilaire Van der Schueren met Circus-Wanty Gobert niet naar de Tour mocht dit jaar. Maar aan de virtuele renners doen de renners van het procontinentale team wél mee.

Elke reden om publiciteit mee te graaien, is er één. Zeker in deze tijd, moeten ze bij Circus-Wanty Gobert gedacht hebben. Een vrituele koers lokt sowieso minder kijkers dan een echte koers. Maar de virtuele Ronde van Frankrijk zal te zien zijn in meer dan 130 landen. Naast de procontinentale formatie doen ook Deceuninck-Quick.Step en Lotto-Soudal nog mee als Belgische WorldTour-ploegen.

"Ambiance vanop afstand"

Algemeen manager Jean-François Bourlart kijkt uit naar de virtuele Tour de France. "We zullen vanop afstand van de ambiance van la Grand Boucle kunnen genieten én geld inzamelen voor het goede doel. Wielrennen en sport waren de grote afwezigen op de televisieschermen de afgelopen weken, ik kijk dus uit naar dit virtuele alternatief", klinkt het.

De Virtuele Tour de France bestaat uit 6 etappes, verspreid over 2 weken. De eerste twee dagen wordt er geklommen rond Nice, het volgende weekend wordt vlakke en heuvelachtige etappe beslist en in het laatste weekend staat ook een geaccidenteerde etappe op het programma voor het virtuele peloton naar de Champs-Elysées trekt