Italiaanse kalender is compleet voor van der Poel en co, gebroeders Roodhooft kunnen beginnen puzzelen

Goed nieuws voor Mathieu van der Poel en co: Alpecin-Fenix heeft een wildcard ontvangen voor zo goed als elke Italiaanse koers.

RCS Sports deelde dinsdag de wildcards uit voor de Strade Bianche, Milaan-Turijn, Tirreno-Adriatico en de Giro.

En Alpecin-Fenix mag, buiten de Giro, deelnemen aan elke van bovengenoemde Italiaanse koersen. Het is nog niet duidelijk naar welke koersen van der Poel gestuurd zal worden. Wat al wel duidelijk is, is dat de gebroeders Roodhooft hun planning zo goed als definitief kunnen opmaken voor de maand augustus.

Alpecin-Fenix gaat dus niet naar de Giro, maar daar was ook geen sprake van voor het coronavirus.