Jeugdsport moet zich nog altijd hoeden voor grensoverschrijdend gedrag: ontluisterende cijfers aan het licht gekomen

Het kan zo plezant zijn: jongeren die hun favoriete sport steeds beter leren kennen en deze met passie beoefenen. Of het nu fietsen, lopen of welke andere sport dan ook is. Helaas krijgt de jeugdsport in Vlaanderen ook nog altijd te maken met grensoverschrijdend gedrag.

Het VRT Journaal is op de hoogte gesteld van een onderzoek van de Thomas More-hogeschool in Antwerpen. De hogeschool heeft jonge sporters tussen de 13 en de 21 bevraagd. De resultaten zijn ontluisterend. Vooral psychisch grensoverschrijdend gedrag komt vaak voor. Dat gaat dan over zware kritiek of vernederingen. Liefst 64% van de jonge sporters zegt dat een trainer zich daar al eens schuldig aan heeft gemaakt, 61% zegt dat een andere sporter dit al eens heeft toegepast en 44% heeft het opgemerkt bij een ouder. Ook fysiek overschrijdend gedrag doet nog de ronde. Een kwart van de ondervraagden gaf aan dat een voorwerp naar zijn/haar hoofd werd geslingerd. KWETSENDE OPMERKINGEN Seksueel overschrijdend gedrag werd door 20% van de jonge sporters vastgesteld bij een trainer, 15% bij een andere sporter. Vaak gaat het over kwetsende opmerkingen. Van seksuele betastingen door een trainer is er sprake in 2,4% van de gevallen, 2% geeft aan dat deze gesteld werden door een andere sporter.