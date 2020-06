Movistar kondigt mileu-maatregelen aan, uithangbord Valverde wil ook na 2021 blijven koersen

Opvallende plannen bij zowel Alejandro Valverde als zijn ploeg Movistar. De Spaanse formatie wil de eerste duurzame wielerorganisatie worden en kondigt enkele maatregelen aan die moeten helpen om dat te bereiken. Valverde gaat het misschien nog als actief wielrenner allemaal meemaken.

Alejandro Valverde is in april 40 geworden, maar is de koers nog lang niet beu. Nochtans beweerde hij bij de ondertekening van zijn meest recente contract, dat afloopt eind 2021, dat hij daarna de fiets wel aan de haak zou hangen. In een persmoment is hij daarop teruggekomen.

Valverde gooide de mogelijkheid op tafel om er ook na 2021 nog een jaar bij te doen. "Het is iets waar ik aan gedacht heb, ik denk dat het zeer goed mogelijk is. Na het volgende seizoen zal ik een evaluatie maken. Ik voel dat ik in staat ben om het wielrennen nog meer te geven."

De voormalig wereldkampioen zal de ontwikkelingen bij Movistar dus nog op de voet blijven volgen. Het pakt uit met een duurzaamheidsplan, dat er onder andere in bestaat om minder CO2 te produceren. In het hoofdgebouw van Movistar zal er voor honderd procent met hernieuwbare energie gewerkt worden en er zullen ook zonnepanelen geïnstalleerd worden.

Ook voor de activiteiten tijdens de koers gaat Movistar inspanningen leveren voor een beter klimaat. Zo zullen de nieuwe ploegwagens van Volvo nieuwe hybride modellen zijn, wat opnieuw voor een vermindering van CO2 moet zorgen.