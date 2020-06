Rennersvakbond reageert op petitie van 300 renners: "Misschien praten jullie net met verkeerde renners?"

Laura Mora, secretaris-generaal van de rennersvakbond CPA, heeft gereageerd op de kritiek die de vakbond kreeg. Ook op de petitie, ondertekend door meer dan 325 renners om een andere koers te varen, wist Mora wat te zeggen.

"Misschien praten jullie wel met de verkeerde renners", was Mora's antwoord bij VeloNews. "Er zijn veel renners aangesloten bij de CPA die wél appreciëren wat wij doen en waar wij voor staan", verzekert ze.

1 miljoen euro steun in proces tegen eigen ploegen

Vooral het gegeven dat CPA de UCI gesteund heeft met een bedrag van 1 miljoen euro, kan er bij de meeste renners niet in. Velon is namelijk een organisatie die nauw samenwerkt, of mee opgericht is door, met WorldTour-teams. De renners begrijpen niet dat de vakbond een bedrag uitgeeft om een procedure te spannen tegen hun eigen werkgever.

Wat er waar van is, zullen we niet te weten komen. Mora weigerde immers om verder in te gaan op de vraag. Maar ze bekende wel dat het solidariteitsfonds voor renners op pensioen bijna leeg is.

Onafhankelijk

Mede door de bijdrage van 1 miljoen euro maar ook door veel andere zaken, vinden de renners dat de CPA te veel een jaknikker is geworden van de UCI. Mora ontkent dat dat het geval is. "We zijn blij dat de UCI er is wanneer er problemen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we zomaar ja zeggen tegen de UCI, we zijn onafhankelijk", besluit ze.