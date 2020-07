Colombiaanse vlucht voor atleten staat gepland voor 19 juli

Egan Bernal, Nairo Quintana, Roberto Uran en Fernando Gaviria kunnen op hun twee oren slapen. De Colombiaanse wielrenners kunnen naar Europa vliegen.

Dat heeft de Minister van Sport in Colombia, Ernesto Lucema, bekendgemaakt. De 'Colombian Sports Flight' staat gepland voor 19 juli en vliegt richting Madrid. "Veel sporters moeten terugkeren naar Europa. Daarom hebben we de 'Colombian Sports Flight' gepland op 19 juli. Daar is plek voor 200 mensen en voorlopig zijn er al 170 plaatsen bezet."

Voor Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Uran en Fernando Gaviria betekent dit goed nieuws. Even werd gevreesd dat de Colombianen niet zouden kunnen terugkeren naar Europa. Colombia had namelijk internationale vluchten verboden tot 31 augustus.