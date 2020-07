Flanders Classics breidt samenwerking met wielergemeente uit en organiseert nu ook Druivenkoers

Ondanks de moeilijkheden waar de wielersport mee te maken heeft, steekt Flanders Classics zeker niet weg. Integendeel, het zet nog meer in op een reeds goede samenwerking zoals die er is met de gemeente Overijse. Flanders Classics gaat ook mee de Druivenkoers organiseren.

De gemeente Overijse en Flanders Classics werken al jaren samen voor de organisatie van de Brabantse Pijl. Nu zet Flanders Classics samen met de Sportvrienden Overijse ook zijn schouders onder de Druivenkoers. "De aangename samenwerking met Overijse maakt dat wij uiteraard trots zijn ons partnership te kunnen uitbreiden", zegt CEO Tomas Van Den Spiegel.

De koers leeft in en rond Overijse

Hij weet dat er een enorme koersbeleving is in de bewuste streek. "De Druivenkoers is niet alleen een mooie wedstrijd, ook de streek rond Overijse groeit als wielerregio. Kijk maar naar de succesvolle Brabantse Pijl Cycling Route die onlangs gelanceerd werd. En dan is er natuurlijk ook nog het WK dat volgend jaar met de finale van z’n wegritten deze streek in duikt, met finish in Leuven. De koers leeft ook in en rond Overijse."

De Druivenkoers gaat door op zaterdag 29 augustus. De start en finish ligt op het Stationsplein in Overijse. De renners krijgen 192 kilometer voor de wielen. De finale bestaat uit 5 slotronden. In totaal staan er die dag 34 hellingen op het programma.