Marc Wauters legt uit hoe Zolder 9 koersen kan ontvangen en stelt grote belangstelling vast: "Ze staan te trappelen"

Voor Marc Wauters belooft het wel een heel drukke julimaand te worden, nu op het Circuit van Zolder ook tal van wielerkoersen gaan georganiseerd worden. Negen in totaal en dat dus in één maand tijd. De Cycling Manager van het Circuit legt uit hoe het in zijn werk gaat.

"Het voornaamste verschil is dat iedereen zich nu vooraf moet inschrijven. Bij een eventuele besmetting moet iedereen traceerbaar zijn en daarom moet iedereen zich vooraf aanmelden bij Cycling Vlaanderen", verklaart Wauters in Het Belang van Limburg.

Een goede communicatie tussen Cycling Vlaanderen en het Circuit is dus prioritair. "Wij krijgen vooraf een lijst met de namen van de deelnemers en één begeleider per renner. Dat zijn de enige mensen die binnen mogen. De voorbije dagen hebben we dat ook heel streng gecontroleerd bij de activiteiten van onze wielerschool." Toeschouwers zijn dus niet toegelaten.

KOERSEN VANAF 17U30

Wat betekent het nu concreet voor de activiteiten op de track? "Tot 17 uur is de piste voor de auto’s of moto’s. Dan keren wij de kiezel van de piste in de bochten en beginnen we op te bouwen. Om 17.30 uur kan de eerste koers beginnen. Bij een individuele tijdrit hebben we iets meer werk: dan gebruiken we de piste in twee richtingen en moeten twee rijvakken maken."

De inschrijvingen zijn massaal binnengelopen, de deelnemers zijn amper in te tomen. "Ze hebben een half jaar alleen maar getraind en staan nu te trappelen om weer in competitie uit te komen." De eerste koers op het Circuit van Zolder staat vrijdag op het programma.